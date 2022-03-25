Режиссер «Назови меня своим именем» подтвердил: Арми Хаммер и Тимоти Шаламе вернутся в сиквеле

В интервью итальянскому изданию Gay.it режиссер Лука Гуаданьино раскрыл, что в продолжении мелодрамы «Назови меня своим именем» появятся все основные актеры первого фильма, включая исполнителей главных ролей Арми Хаммера и Тимоти Шаламе. Постановщик также признался, что работу над картиной пришлось временно прекратить из-за пандемии коронавируса.

«Я собирался в Америку встретиться со сценаристом, которого я обожаю и чье имя не хочу упоминать, чтобы обсудить вторую часть, — говорит Гуаданьино. — К несчастью, все отменилось. Разумеется, это огромное удовольствие — работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Стулбаргом, Эстер Гаррель и другими актерами. Они все будут в новом фильме».

Гуаданьино уже несколько лет работает над сиквелом «Назови меня своим именем». Осенью 2019 года Андре Асиман, автор романа, положенного в основу фильма, написал продолжение под названием «Найди меня». На данный момент неизвестно, планирует ли Гуаданьино использовать книгу в работе над вторым фильмом или намерен продолжить историю по-своему.

В 2020 году должен увидеть свет другой проект Гуаданьино — сериал «Мы те, кто мы есть», который режиссер разработал для HBO. Точная дата премьеры не сообщается.

Источник: Gay.it

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.