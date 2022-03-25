КиноПоиск

Режиссер «Назови меня своим именем» подтвердил: Арми Хаммер и Тимоти Шаламе вернутся в сиквеле

Обсудить0

В интервью итальянскому изданию Gay.it режиссер Лука Гуаданьино раскрыл, что в продолжении мелодрамы «Назови меня своим именем» появятся все основные актеры первого фильма, включая исполнителей главных ролей Арми Хаммера и Тимоти Шаламе. Постановщик также признался, что работу над картиной пришлось временно прекратить из-за пандемии коронавируса.

«Я собирался в Америку встретиться со сценаристом, которого я обожаю и чье имя не хочу упоминать, чтобы обсудить вторую часть, — говорит Гуаданьино. — К несчастью, все отменилось. Разумеется, это огромное удовольствие — работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Стулбаргом, Эстер Гаррель и другими актерами. Они все будут в новом фильме».

Гуаданьино уже несколько лет работает над сиквелом «Назови меня своим именем». Осенью 2019 года Андре Асиман, автор романа, положенного в основу фильма, написал продолжение под названием «Найди меня». На данный момент неизвестно, планирует ли Гуаданьино использовать книгу в работе над вторым фильмом или намерен продолжить историю по-своему.

В 2020 году должен увидеть свет другой проект Гуаданьино — сериал «Мы те, кто мы есть», который режиссер разработал для HBO. Точная дата премьеры не сообщается.

Источник: Gay.it

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Вуди Аллен считает, что Тимоти Шаламе пожалел о работе с ним ради победы на «Оскаре»

Вуди Аллен считает, что Тимоти Шаламе пожалел о работе с ним ради победы на «Оскаре»

25 марта22
Кортни Кокс предложила актера на роль Джо в ремейке «Друзей». Это Тимоти Шаламе

Кортни Кокс предложила актера на роль Джо в ремейке «Друзей». Это Тимоти Шаламе

28 февраля8
Лука Гуаданьино раскритиковал нападки на Вуди Аллена

Лука Гуаданьино раскритиковал нападки на Вуди Аллена

29 мая 20197
Лука Гуаданьино снимет для HBO сериал «Мы те, кто мы есть»

Лука Гуаданьино снимет для HBO сериал «Мы те, кто мы есть»

27 февраля 20197

Главное сегодня

ТестКак хорошо вы помните фильмы про изоляцию?

Сегодня12
Как хорошо вы помните фильмы про изоляцию?
Том Холланд и Джейк Джилленхол поучаствовали в фитнес-челлендже. Они надели футболки, стоя на руках

Том Холланд и Джейк Джилленхол поучаствовали в фитнес-челлендже. Они надели футболки, стоя на руках

39 минут назад0
2019 год стал самым кассовым для отечественного кино за рубежом за последние 20 лет

2019 год стал самым кассовым для отечественного кино за рубежом за последние 20 лет

46 минут назад0
Сериал недели: «Король тигров» — хит карантинного стриминг-эфира про безумного тигромана

Сериал недели: «Король тигров» — хит карантинного стриминг-эфира про безумного тигромана

Вчера3
Что смотреть на КиноПоиск HD в апреле: «Джентльмены», «Эмма.» и «#трудовыебудни»
КиноПоиск HD

Что смотреть на КиноПоиск HD в апреле: «Джентльмены», «Эмма.» и «#трудовыебудни»

Вчера5
Режиссер «Назови меня своим именем» подтвердил: Арми Хаммер и Тимоти Шаламе вернутся в сиквеле

Режиссер «Назови меня своим именем» подтвердил: Арми Хаммер и Тимоти Шаламе вернутся в сиквеле

3 часа назад1
Продюсеры «Офиса» готовят сериал о работе в удаленном режиме

Продюсеры «Офиса» готовят сериал о работе в удаленном режиме

Сегодня, 15:572
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт