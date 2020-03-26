2019 год стал самым кассовым для отечественного кино за рубежом за последние 20 лет

2019 год стал самым успешным для российских картин в международном прокате за последние 20 лет, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Общие сборы отечественных фильмов достигли 48,8 млн долларов. Это на 21,8% выше показателя 2018 года.

Лидером по количеству сборов за пределами России и СНГ стало «Движение вверх». Спортивная драма заработала 15,075 млн долларов, 14,3 миллиона из них приходится на китайский прокат.

На втором месте оказался мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье», собравший 7,7 миллиона, почти вдвое меньше прошлой части франшизы (14,1 миллиона). Большую долю сборов (3,5 миллиона) также принесла Поднебесная.

Тройку лидеров замыкает еще один мультфильм — «Большое путешествие», чья выручка составила за рубежом 3,8 миллиона.

В 2020 году сборы российского кино на международном рынке, по всей видимости, будут намного ниже. Из-за вспышки коронавируса большая часть кинотеатров по всему миру остается закрытой. В частности, в Китае, на втором по величине кинорынке мира, прекратили работу около 70 000 площадок.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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