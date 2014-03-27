5 лучших трейлеров недели: «Рик и Морти», «Поезд в Пусан 2» и «Свеча в гробнице»

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«Любовь. Свадьба. Повтор»

Комедия Netflix о большой британской свадьбе и хаосе, окружающем ее. В центре сюжета — Джек, который изо всех сил пытается сделать все, чтобы женитьба младшей сестры прошла без лишних сложностей. Однако, когда в дело вмешиваются незваный гость, обозленная бывшая и успокоительное, все планы моментально идут прахом.

«Под уличными фонарями», первый сезон

Создатели стрим-сервиса Quibi решили, что в каталоге будущей платформы должны быть свои «Очень странные дела». «Под уличными фонарями» — детективная история, развернувшаяся летом 1995-го в небольшом американском городке. Подросток находит в лесу тело убитой школьницы, и эта смерть кардинально меняет жизни всех обитателей глубинки.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Актуальное продолжение зомби-хита четырехлетней давности. Действие также происходит четыре года спустя, и в оригинальном названии, разумеется, ни о каком поезде речи не идет. Южная Корея не смогла сдержать распространение страшного вируса и оказалась в блокаде. Судя по всему, граница коммунистического соседа тоже не помогла, и зомби распространились по всему полуострову. Героям предстоит путешествие по жуткому миру, где, помимо означенной угрозы, опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.

« Рик и Морти », четвертый сезон

Безумный ученый и его внук готовятся вернуться на экраны с новыми эпизодами четвертого сезона. Зрителей ждут странные миры и инопланетные существа, параллельные вселенные, рискованные приключения, опасные авантюры и возвращение пса Снежка. Новые серии увидят свет 3 мая 2020-го. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Свеча в гробнице: Затерянные подземелья», первый сезон

Очередная экранизация суперпопулярной в Поднебесной серии приключенческих фэнтези писателя Чжан Муе. Обычно в его романах отважные исследователи отправляются туда, где не ступала нога цивилизованного человека, и сталкиваются с различными агрессивными монстрами и хитрыми ловушками. Героиня этой истории очень жаждет воочию увидеть необычные узоры в гротах провинции Шэньси. Она встречает своих старых приятелей по предыдущим приключениям, и троица отправляется в древние катакомбы.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.