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Продюсеры «Офиса» готовят сериал о работе в удаленном режиме

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Продюсеры ситкома «Офис» Бен Силверман и Пол Либерштейн объявили о разработке нового комедийного шоу. Сериал расскажет о трудовых буднях сотрудников, вынужденных работать в удаленном режиме. Проект вдохновлен ситуацией вокруг коронавируса, из-за которой многие не покидают дом в целях безопасности.

Главным героем сериала станет босс компании, который пытается повысить продуктивность подчиненных, призывая их поддерживать друг с другом онлайн-связь в течение всего рабочего дня.

«Многие из нас ежедневно подключаются к конференциям в Zoom — по работе и не только, — говорит Силверман. — Сейчас у нас новая ситуация, и мы сами ищем способы оставаться на связи и быть продуктивными как на работе, так и в домашних делах».

Недавно звезда «Офиса» Джон Красински запустил YouTube-передачу для поддержки людей, пребывающих в карантине из-за COVID-19. Актер намерен рассказывать в шоу исключительно хорошие новости и радовать зрителей контентом о силе человеческого духа.

Источник: Deadline 

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