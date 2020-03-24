Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

Британские звезды кино, спорта и музыки решили выразить благодарность сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), которые сейчас пытаются остановить распространение коронавируса. Они приняли участие в записи видео, в котором сказали спасибо всем медработникам, работающим не покладая рук в это тяжелое время.

Our @CNOEngland Ruth May is joined by some familiar faces to say a very big #ThankYouNHS to all of the incredible staff, carers and volunteers across health and care. 💙 #COVID19 #ThankYouThursday #OurNHSPeople pic.twitter.com/X96HuTWoos & mdash; NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) April 2, 2020

В ролике появились Фиби Уоллер-Бридж, Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон, Пол МакКартни, Клер Фой, Джон Бойега, Гордон Рамзи, Рэй Уинстон, Эдди Редмэйн, Грэм Нортон, Крис Мартин, Дэвид Бекхэм, Михаэла Коэл и Билл Найи.

Видео с благодарностью было опубликовано в Twitter одновременно с проведением по всей Англии акции «Поаплодируй людям, которые заботятся о больных».

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов — 53 тысячи. В Англии заражение COVID-19 диагностировали более чем 25 тысячам человек.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

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