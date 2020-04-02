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Кайл МакЛоклен хочет пересмотреть «Твин Пикс» вместе с фанатами

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Находящийся в карантине Кайл МакЛоклен предложил фанатам устроить совместный пересмотр любимого эпизода сериала «Твин Пикс». Актер опубликовал видео и, пошутив, что со своей прической похож на Бетховена, попросил подписчиков выбрать, какие серии они хотели бы посмотреть с ним на следующей неделе, когда сериалу исполнится 30 лет.

«Я заметил, что многие из вас пересматривают „Твин Пикс“, и подумал, что в честь 30-летия на следующей неделе мы можем вместе посмотреть эпизод! — написал МакЛоклен. — Дайте знать в комментариях, какую серию первого или второго сезонов вы бы хотели посмотреть больше всего».

Подписчики МакЛоклена сразу принялись предлагать свои варианты. Чаще всего упоминались пилотный эпизод, вышедший 8 апреля 1990 года, третья серия первого сезона «Дзен, или Умение поймать убийцу» и финал второго сезона.

Один русский подписчик в Twitter предложил вместо «Твин Пикс» пересмотреть «Улицы разбитых фонарей».

Сюжет сериала начинается с пугающей находки: на берегу озера обнаруживается тело старшеклассницы Лоры Палмер, завернутое в полиэтилен. Расследовать происшествие приезжает агент ФБР Дэйл Купер, который постепенно открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка.

«Твин Пикс» просуществовал в начале 1990-х два сезона, пока канал ABC не закрыл сериал из-за падения популярности, оборвав сюжетную линию на полуслове. Через 27 лет Дэвид Линч снял 18-серийное продолжение, действие которого развернулось спустя 25 лет после завершения второго сезона.

Смотрите все три сезона «Твин Пикс» на КиноПоиск HD по подписке.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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