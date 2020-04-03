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Мы запустили новый проект о развлечениях дома

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Плюс Минус — это новый экспериментальный проект Яндекса, который поможет вам хорошо проводить время. Да, даже в изоляции. Пока Плюс Минус существует в Телеграме и Инстаграме, но, возможно, со временем появится и в других каналах.

Коронавирус стал частью нашей жизни в считанные дни: многие из нас теперь гуляют только с собаками, в гости ждут исключительно курьеров, а рабочие встречи, беседы с родителями и вечеринки с друзьями проводят по видеосвязи на кухне и, скорее всего, в трениках или пижаме. Хотя миллионы людей по всему миру не могут выходить из дома, падения цивилизации не произошло — на помощь пришел интернет.

Мы запомним это время как сплошную онлайн-трансляцию. В интернет перенеслись концерты, спектакли, вечеринки, образовательные курсы, спорт и даже экскурсии. Для их посещения достаточно просто перейти по ссылке (по большей части бесплатной и не требующей СМС-регистрации). Никаких очередей в гардероб, церберского фейсконтроля, вопросов к ценам в буфете и неприятных знакомств. Звучит супер, хотя мы все же продолжаем скучать по офлайн-событиям, которые остаются в памяти мурашками по коже, болтовней на соседних рядах, первыми поцелуями или отдавленной ногой.

Плюс Минус станет источником живых рекомендаций по виртуальным развлечениям и путеводителем по полноценной жизни в четырех стенах. Мы будем рассказывать о лучших фильмах, музыкальных альбомах, играх и, конечно же, трансляциях. Вас ждут материалы о главных героях современной культуры, о развлечениях будущего и об инициативах, которые нуждаются сейчас в поддержке больше всего.

Подписывайтесь на Плюс Минус, рассказывайте о нас друзьям, не болейте и не скучайте.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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