Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

На время карантина КиноПоиск собрал фильмы и сериалы всех возрастов, которые помогут провести время в изоляции, и до конца апреля дарит доступ к КиноПоиск HD всем, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA можно посмотреть более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Активировать промокод можно по ссылке.