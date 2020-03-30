Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон регулярно обсуждает в Twitter науку в кино, указывая на ошибки, которые совершили кинематографисты. Находясь в карантине, он решил обратить свое внимание на супергероев и обсудил вес молота Тора в разных местах Вселенной, рассказал о родной звездной системе Супермена и заявил, что Железный человек способен победить Бэтмена.
Возможны ли супергерои в реальности, сколько они зарабатывают, а также другие важные вопросы КиноПоиск обсуждал в материалах спецпроекта «Лига плаща».
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