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Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

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Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон регулярно обсуждает в Twitter науку в кино, указывая на ошибки, которые совершили кинематографисты. Находясь в карантине, он решил обратить свое внимание на супергероев и обсудил вес молота Тора в разных местах Вселенной, рассказал о родной звездной системе Супермена и заявил, что Железный человек способен победить Бэтмена.

«Как ученый, я предпочитаю вселенную „Мстителей“ хотя бы потому, что многие их супергерои начинали как ученые или получили свои силы благодаря достоверно вымышленным (в отличие от фантастически волшебных) научным идеям».

«В 1991 году Marvel представила карточку с Мьёльниром, молотом Тора, и заявила, что, сделанный из асгардского металла уру, он весит 19,1 кг. Но они не уточнили, где именно во Вселенной. Например, на Деймосе, луне Марса, этот вес превращается в 63502,9 земного килограмма».

«Если Брюс Бэннер сохраняет изначальную массу тела, когда расширяется, чтобы превратиться в Халка, то его тело должно стать менее плотным. Если так, то в облике Халка у его тела плотность пробки от шампанского. Без обид».

«Как по мне, если Тор — бог с божественными способностями, то ему на самом деле не нужны огромные мускулы».

«После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что среди супергероев без суперспособностей Железный человек победит Бэтмена в открытой схватке, но Брюс Уэйн победит Тони Старка. А Черная Вдова бьет всех».

«Никто не спрашивал, но родная звездная система Криптона, планеты Супермена — LHS-2520, реальный красный карлик в созвездии Южного полушария Corvus (Ворон). Но также ворон — талисман школьной команды Смолвиля».

«Не хочется хвастаться, но Супермен однажды посетил мой офис в планетарии Хейдена в Метрополисе. Когда я встретился с ним, он был очень мил со мной и моими сотрудниками (14-й выпуск „Action Comics“)».

Возможны ли супергерои в реальности, сколько они зарабатывают, а также другие важные вопросы КиноПоиск обсуждал в материалах спецпроекта «Лига плаща».

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