Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами

Авторы YouTube-канала XVP Comedy решили воплотить в реальность несуществующую альтернативную версию мюзикла «Кошки», которая захватила интернет в середине марта. Тогда в сети появилась информация, что перед релизом производство столкнулось с неожиданной проблемой: художникам в экстренном порядке пришлось замазывать кошачьи анусы, добавленные ранее. Впоследствии, правда, появилось опровержение, но идея версии «Кошек» с анусами быстро набрала популярность, и теперь появилась возможность своими глазами увидеть, как она могла бы выглядеть.

Источником слуха послужил пост в Twitter, в котором автор рассказал, что его знакомого наняли в ноябре 2019-го переделать 400 кадров «Кошек» и удалить CGI-анусы, добавленные несколькими месяцами ранее. На волне этого стал популярным хештег «Выпустите версию с анусами» (ReleaseTheButtholeCut), сделанный по принципу продолжительной кампании фанатов Зака Снайдера, требующих выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости».

Однако представитель компании, работавшей над эффектами, вскоре объяснил, что кошачьи анусы никто не добавлял. Просто во время работы в некоторых местах цифровая шерсть на актерах складывалась таким образом, что в результате получались половые органов и что-то похожее на них. Именно неудачные моменты с шерстью и пришлось вычищать дополнительно.

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