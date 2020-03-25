Сценарист фильма «Меч короля Артура» перепишет сериал об Оби-Ване Кеноби

Студия Lucasfilm подключила Джоби Харольда («Меч короля Артура», «Армия мертвецов») к работе над безымянным сериалом Disney+ о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби. Он заменит на посту главного сценариста Хуссейна Амини, который написал первую версию текста и оставил проект в январе.

24 января стало известно, что студия заморозила проект о Кеноби, так как глава Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди осталась недовольна сценарием Амини. Как утверждают инсайдеры, Кеннеди не понравилось, что сюжет проекта напоминает «Мандалорца» Джона Фавро. В итоге студия нашла нового автора в лице Харольда и временно отложила начало производство, пока не будет готова новая версия сценария.

Кеноби — один из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса, он появляется во всех шести основных эпизодах «Звездных войн». В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил Макгрегор.

Изначально в планах студии был полнометражный сольный фильм о Кеноби. Предполагалось, что его поставит Стивен Долдри, но в итоге постановщик выбыл из режиссерского кресла, и проект исчез с радаров. Впоследствии появились слухи, что спин-офф минует кинотеатры и выйдет сразу на Disney+. В итоге картина превратилась в сериал для стриминг-платформы.

Источник: Variety

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