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«Топ Ган: Мэверик» перенесли на декабрь 2020-го. «Тихое место 2» выйдет в сентябре

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Студия Paramount перенесла релиз боевика «Топ Ган: Мэверик», продолжения фильма 1986 года, с 24 июня на 23 декабря того же года. Выбрана дата выхода хоррора «Тихое место 2», который был отложен ранее — сиквел увидит свет 4 сентября.

Изменилась также дата релиза мультфильма «Губка Боба бегах» — 31 июля вместо изначально запланированного 22 мая. На неопределенный срок передвинули фантастический боевик с Крисом Праттом «Война завтрашнего дня», который должен был выйти 25 декабря. Теперь эта дата принадлежит фильму Тома Круза.

Все переносы в первую очередь связаны с пандемией коронавируса, из-за которой закрыта большая часть кинотеатров по всему миру. На данный момент неизвестно, когда прокат сможет вернуться в норму.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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