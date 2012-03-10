Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров», в котором Южную Корею захватили зомби

«Поезд в Пусан» — хоррор 2016 года, действие которого практически не покидало пределов поезда, несущегося к спасению. В сиквеле «Полуостров» размах увеличился: нежить распространилась по всей стране. Неизменным осталось главное правило — выжить любой ценой.

Когда зомби-вирус впервые дал о себе знать, Южную Корею полностью изолировали от мира. Некогда процветающая страна опустела, и лишь горстки оставшихся вынуждены каждый день сражаться за выживание, избегая встречи с полчищами живых мертвецов. Четыре года спустя в мир нежити должен вернуться военный Чон-сок, сумевший до этого выбраться из страны. В составе спецотряда ему предстоит выполнить особую миссию, но столкновение с выжившими рушит все планы.

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