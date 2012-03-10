КиноПоиск

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров», в котором Южную Корею захватили зомби

Обсудить0

«Поезд в Пусан» — хоррор 2016 года, действие которого практически не покидало пределов поезда, несущегося к спасению. В сиквеле «Полуостров» размах увеличился: нежить распространилась по всей стране. Неизменным осталось главное правило — выжить любой ценой.

Когда зомби-вирус впервые дал о себе знать, Южную Корею полностью изолировали от мира. Некогда процветающая страна опустела, и лишь горстки оставшихся вынуждены каждый день сражаться за выживание, избегая встречи с полчищами живых мертвецов. Четыре года спустя в мир нежити должен вернуться военный Чон-сок, сумевший до этого выбраться из страны. В составе спецотряда ему предстоит выполнить особую миссию, но столкновение с выжившими рушит все планы.

«Поезд в Пусан» прямо сейчас доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

Трейлер комедии «Безупречный», в которой Хью Джекман заботится о детях и ворует деньги

Трейлер комедии «Безупречный», в которой Хью Джекман заботится о детях и ворует деньги

27 марта5
Вышел трейлер мультфильма «Душа», нового проекта Pixar о вдохновении и мечтах

Вышел трейлер мультфильма «Душа», нового проекта Pixar о вдохновении и мечтах

12 марта7
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант ищут волшебный цветок в новом трейлере «Круиза по джунглям»

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант ищут волшебный цветок в новом трейлере «Круиза по джунглям»

10 марта12
Вышел трейлер «Артемиса Фаула». С эльфами, гигантским гномом и юным криминальным гением

Вышел трейлер «Артемиса Фаула». С эльфами, гигантским гномом и юным криминальным гением

2 марта36

Главное сегодня

Сериал недели: «Король тигров» — хит карантинного стриминг-эфира про безумного тигромана

Вчера3
Сериал недели: «Король тигров» — хит карантинного стриминг-эфира про безумного тигромана
Что смотреть на КиноПоиск HD в апреле: «Джентльмены», «Эмма.» и «#трудовыебудни»
КиноПоиск HD

Что смотреть на КиноПоиск HD в апреле: «Джентльмены», «Эмма.» и «#трудовыебудни»

Вчера4
«Топ Ган: Мэверик» перенесли на декабрь 2020-го. «Тихое место 2» выйдет в сентябре

«Топ Ган: Мэверик» перенесли на декабрь 2020-го. «Тихое место 2» выйдет в сентябре

Вчера4
Смотрим вместе: 10 фильмов на тему изоляции
Выбор редакции

Смотрим вместе: 10 фильмов на тему изоляции

1 апреля32
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров», в котором Южную Корею захватили зомби

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров», в котором Южную Корею захватили зомби

Вчера11
Находка дня: Кадры из фильмов и сериалов в реальных локациях
Бюро находок

Находка дня: Кадры из фильмов и сериалов в реальных локациях

Вчера2
Тарантино хотел указать Питту, как лучше раздеться в кадре. Но потерпел поражение

Тарантино хотел указать Питту, как лучше раздеться в кадре. Но потерпел поражение

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт