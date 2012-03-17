Находка дня: Кадры из фильмов и сериалов в реальных локациях

Stepping Through Film — Instagram британского фотографа Томаса Дьюка, который очень любит кино и регулярно посещает локации, где проходили съемки разных проектов, от «Полового воспитания» до «Мстителей». Реальные места он совмещает с кадрами из фильмов и сериалов, а результат публикует в своем аккаунте.

«Друзья», серии в Лондоне

Фильмы с Эмили Блант

С другими работами Дьюка можно ознакомиться в его Instagram.

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