Находка дня: Кадры из фильмов и сериалов в реальных локациях

Stepping Through Film — Instagram британского фотографа Томаса Дьюка, который очень любит кино и регулярно посещает локации, где проходили съемки разных проектов, от «Полового воспитания» до «Мстителей». Реальные места он совмещает с кадрами из фильмов и сериалов, а результат публикует в своем аккаунте.
«Мистер Бин на отдыхе»
«Друзья», серии в Лондоне
«Человек-муравей»
«Зомби по имени Шон»
«007: Координаты „Скайфолл“»
«Рождество на двоих»
Фильмы с Эмили Блант
«Мстители: Эра Альтрона»
«Детектив Пикачу»
«Начало»
«Половое воспитание»
«Вселенная Стивена Хокинга»
С другими работами Дьюка можно ознакомиться в его Instagram.
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