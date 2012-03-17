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Находка дня: Кадры из фильмов и сериалов в реальных локациях

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Stepping Through Film — Instagram британского фотографа Томаса Дьюка, который очень любит кино и регулярно посещает локации, где проходили съемки разных проектов, от «Полового воспитания» до «Мстителей». Реальные места он совмещает с кадрами из фильмов и сериалов, а результат публикует в своем аккаунте.

«Мистер Бин на отдыхе»

«Друзья», серии в Лондоне

«Человек-муравей»

«Зомби по имени Шон»

«007: Координаты „Скайфолл“»

«Рождество на двоих»

Фильмы с Эмили Блант 

«Мстители: Эра Альтрона»

«Детектив Пикачу»

«Начало»

«Половое воспитание»

«Вселенная Стивена Хокинга»

С другими работами Дьюка можно ознакомиться в его Instagram.

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