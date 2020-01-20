Тарантино хотел указать Питту, как лучше раздеться в кадре. Но потерпел поражение

Во время записи подкаста Эми Шумер 3 Girls, 1 Keith Квентин Тарантино рассказал, как Брэд Питт поразил его на съемках фильма «Однажды в… Голливуде». Во время работы над сценой, в которой герой Питта ремонтирует антенну на крыше, режиссер решил объяснить актеру, как лучше всего снимать рубашку. Питт моментально поставил его на место.

«Было забавно, потому что на людях Брэд обычно очень стесняется подобных вещей, — говорит Тарантино. — Вместе с тем он точно знает, что делать, когда дело касается работы. Я говорю: „Значит, думаю, ты расстегиваешь футболку, снимаешь ее, а потом снимаешь футболку Champion“. Он отвечает: „Серьезно? Ты хочешь, чтобы я возился со всеми этими чертовыми пуговицами? Я просто сниму все одним движением. Поехали!“»

«Я такой: окей, этот парень точно знает, что надо делать, — продолжает постановщик. — Заткнись на*** и не мешай мастеру работать! Даже когда вы видите его в сарае, он надевает кожаные перчатки и берет в зубы проволоку весь себя мужественный и крутой. Он просто знает, что надо делать».

Роль Клиффа, верного помощника и дублера главного героя Леонардо ДиКаприо, принесла Питту несколько престижных наград. За роль второго плана в «Однажды в… Голливуде» актера отметили Гильдия актеров и Британская киноакадемия, премии «Золотой глобус» и «Оскар».

После «Однажды в… Голливуде» Тарантино пока не объявил, каким будет его следующий режиссерский проект. В ближайшем будущем свет увидит его первая художественная книга, которая расскажет о ветеране Второй мировой войны, который в 1950-е разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Кроме этого, Тарантино планирует заняться некоей театральной постановкой и даже подумывает поставить вестерн-сериал о герое ДиКаприо.

Источник: IndieWire

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