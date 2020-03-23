В драме «Маленькие женщины» обнаружили современную бутылку для воды

Пользователь TikTok Мэделин Ранкорт, большая поклонница «Маленьких женщин» Греты Гервиг, заметила в фильме небольшой анахронизм. Действие сюжета разворачивается в XIX веке, но в одной сцене отчетливо видны современная фляга для воды Hydro Flask и пластиковая бутылка бренда Poland Spring. Ранкорт смотрела ленту семь раз в кинотеатре, но ошибку заметила только во время домашнего просмотра.

Видео Ранкорт быстро набрало популярность, и даже появилась теория, что Гервиг специально оставила бутылку в кадре. Таким образом, режиссерка отдала дань уважение картине Софии Копполы «Мария-Антуанетта», в которой появляются кеды Converse.

Впоследствии Ранкорт выпустила еще одно видео, где отметила, что Гервиг вместе с актерами разбирала эту сцену для Vanity Fair, но никто из них не обратил внимания на бутылку. «Они ее даже не упоминают, словно не заметили», — удивилась Ранкорт.

В 2019 году похожую ошибку дважды обнаружили в восьмом сезоне сериала «Игра престолов». В одной сцене в кадре забыли стаканчик из-под кофе, послуживший источником множества шуток, а в финальном эпизоде заметны пластиковые бутылки.

«Маленькие женщины» — экранизация одноименного романа Луизы Мей Олкотт, опубликованного в двух частях между 1868 и 1869 годами. Сюжет вращается вокруг четырех сестер семейства Марч — Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

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