Universal перенесла сиквел «Миньонов» на 2021 год. «Зверопой 2» отложен на полгода

Студия Universal определилась с датой релиза мультфильма «Миньоны: Грювитация» — он выйдет в прокат 2 июля 2021 года. Изначально премьера ожидалась ближайшим летом, но ее отменили, когда в Париже из-за COVID-19 временно закрылась студия Mac Guff. Из-за этого аниматоры не успевали закончить работу в запланированный срок.

Ранее новая дата «Миньонов» была закреплена за сиквелом «Зверопоя». Теперь мультфильм сдвинули на полгода — его релиз состоится 22 декабря 2021 года. В этот день Universal рассчитывала выпустить мюзикл «Злая», но теперь лента Стивена Долдри исчезла из расписания.

После вспышки коронавируса, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, киноиндустрии пришлось пойти на крайние меры. В целях безопасности кинотеатры по всему миру начали закрываться, а выход многих картин решили отложить. Среди них — «Не время умирать», «Мулан», «Черная вдова», «Чудо-женщина: 1984», «Форсаж 9», «Тихое место 2», «Кролик Питер 2» и «Новые мутанты».

Миньоны впервые появились в мультфильме 2010 года «Гадкий я». Желтые непоседы, разговаривающие на непонятном языке, стали чрезвычайно популярными, и в 2015-м вышел приквел, рассказывающий о происхождении и прошлых приключениях миньонов. При бюджете в 74 млн долларов проект собрал в мире 1,159 млрд долларов.

Источник: Variety

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