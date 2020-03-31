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Госфильмофонд поделился архивом семейных мультфильмов. Посмотрите их прямо сейчас

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В связи с карантином, вызванным распространением коронавирусной инфекции, Госфильмофонд России составил специальный плей-лист для домашнего просмотра и поделился им на своем YouTube-канале. Выложенные в открытый доступ мультфильмы были сняты на Свердловской киностудии. В первый плей-лист вошли анимационные ленты, созданные  в 70-х, 80-х и 90-х годах. 

Сейчас на канале доступно 20 короткометражек. Ожидается, что в ближайшие две недели каталог пополнят более 30 российских и советских мультфильмов.

«Золотой волос»

Кукольный мультипликационный фильм, снятый по мотивам одноимённого сказа Павла Бажова. Молодой охотник по имени Айлып встречает возле лесного озера красавицу и влюбляется в нее. Вскоре между героями встает могущественный отец девушки, не желающий расставаться с богатствами, вплетенными в ее волосы.

«Каменный цветок»

Данила — большой мастер в резьбе по камню. Несмотря на очевидный талант, он не доволен своим умением и жаждет достичь в нем совершенства. Однажды он встречает Хозяйку Медной горы, и та поручает ему высечь из камня цветок, который будет невозможно отличить от настоящего. Вдобавок она хочет, чтобы Данила оставил свою прежнюю жизнь.  Герою предстоит выбрать, что для него важнее — заветная мечта или возлюбленная Катя.

«Дело прошлое…»

История о том, как подруга бабушки Нюры решает перевоспитать ее гостя, недовольного своим наследством. Ночью они запускают в дом двух кикимор, Акульку и Дуньку, и те устраивают внутри настоящий беспорядок. 

«Шуточный танец»

Короткометражку Сергея Айнутдинова в 1998 году представили на Берлинском кинофестивале. «Шуточный танец» на примере деревенской жизни показывает, как массовая культура — в мультфильме ее представляет радио — может вытеснить народные традиции и нарушить прежнюю гармонию.  

«Сон смешного человека»

Мультфильм Александра Петрова, лауреата «Оскара» за короткометражку «Старик и море», рассказывает о человеке, который решает покончить с собой, но в последний момент засыпает.  Увиденное во сне меняет его взгляд на жизнь и наделяет ее новыми смыслами. История основана на одноименном рассказе Федора Достоевского. 

«Сничи»

Рисованный мультипликационный фильм по мотивам сказки The Sneetches Доктора Сьюза. Сничи — существа, напоминающие куриц, которые обитают на пляже. У них свой повод для гордости — звезды на груди, которые есть далеко не у всех. Однажды к ним приезжает торговец с машиной, способной как добавлять звезды, так и убирать их. 

О других коротких анимационных хитах, которые можно посмотреть прямо сейчас, КиноПоиск рассказывал здесь.

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