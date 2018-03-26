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Трейлер фильма «Спутник»: Советская наука и Оксана Акиньшина против паразита из космоса

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Фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник», рассказывающий о столкновении советского космонавта с инопланетным созданием, должен был выйти в кинотеатрах в апреле. Однако в связи с пандемией коронавируса продюсеры пересмотрели планы и теперь выпускают картину сразу на онлайн-площадках — лента увидит свет 23 апреля одновременно на стриминг-платформах more.tv, ivi и Wink.

«Для всех участников киноиндустрии сейчас не самое простое время, но самое главное — наш зритель, для которого мы снимаем кино, − рассказал Федор Бондарчук, продюсер и исполнитель одной из ролей. — „Спутник“ — один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути: не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране».

Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Советский космонавт-герой Константин Вешняков (Петр Федоров) возвращается на Землю после миссии на орбите, единственный выживший из всей команды. Никто не знает, что произошло, но анализы показывают, что Вешняков стал носителем некоего инопланетного организма, скрывающегося внутри космонавта. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту нечто большее, чем профессиональный интерес.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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