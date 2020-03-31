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Сэмюэл Л. Джексон зачитал сказку «Оставайтесь, ****, дома»

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Находясь в карантине из-за коронавируса, ведущие вечерних шоу взялись работать из дома, собственноручно записывая видео и общаясь с гостями по удаленной связи. Работу продолжает и Джимми Киммел, который пригласил в свежий выпуск своей самодельной передачи Сэмюэла Л. Джексона. Актер рассказал, чем занимается во время изоляции (смотрит с дочкой «Короля тигров»), и зачитал несколько абзацев из книги «Оставайтесь, ****, дома», которая напоминает, что это время важно не выходить из дома без лишней необходимости.

Каждый день Киммел делает пожертвования организациям, помогающим людям во время пандемии. Организацию выбирают гости, и Джексон посоветовал дать денег компании FeedingAmerica, которая занимается  доставкой еды нуждающимся.

15 мая Джексон должен был появиться в триллере «Пила: Спираль», перезапуске одноименной хоррор-франшизы, но из-за коронавируса релиз перенесли на неопределенный срок, и пока не известно, когда картина увидит свет.

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