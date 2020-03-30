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Видео: Герои «Масяни» скучают в карантине

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31 марта в сети появился 142-й эпизод отечественного мультсериала «Масяня». В этот раз авторы решили поднять актуальную для всего мира тему и поместили главных героев в карантин.

У новой серии символичное название — «Изоляция». В самом начале герои решают не выходить на улицу в связи с коронавирусом и запираются в квартире. Поначалу карантин кажется им разумной идеей, но вскоре безвылазное пребывание дома дает о себе знать. Например, Масяня замечает, что друзья перестали соблюдать режим сна и вести подвижный образ жизни, а доставка еды стала целой проблемой, поскольку входную дверь решили заколотить.

«Масяня» — серия флеш-мультфильмов, созданная мультипликатором Олегом Куваевым в 2001 году. С тех пор шоу насчитывает шесть сезонов и более сотни выпусков. В каждом из них действие происходит вокруг трех героев — самой Масяни, ее бойфренда Хрюнделя и их лучшего друга Лохматого.

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