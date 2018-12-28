КиноПоиск HD выпустит сериал Незлобина и Светлакова о женщине в мире стендапа

КиноПоиск HD эксклюзивно выпустит комедийный сериал «101 способ на***ть себе» о женщине, выступающей на стендап-сцене. Шоу будет состоять из восьми серий продолжительностью по 25 минут, а его продюсерами выступят Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Производством займется их студия «Свердловск».

Героиня сериала живет в мегаполисе с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и свекровью. Ее цель — найти свое место в жизни, заработать немного денег, а также встретить настоящую любовь. Она почти ничем не отличается от окружающих, за исключением того, что работает стендап-комиком и обо всем может открыто говорить со сцены.

Главную роль исполнит стендап-комик Елена Новикова — победительница шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и резидент проекта Stand-Up. Сценарий напишет Елена Красильникова при участии Новиковой.

Незлобин считает, что в современном мире люди испытывают одинаковые проблемы независимо от пола, и переживания главной героини ему очень близки: «Каждому из нас приходится постоянно выбирать — потратить время на себя или на семью, на карьеру или сделать что-то для души. Работа или отдых. Мне нравится, что эта история соответствует реальности. Не украшает и не усугубляет ее».

По мнению Светлакова, современное общество особенно ценит искренность, и «101 способ на***ть себе» станет ответом на этот запрос. «Наш сериал — попытка таким языком заглянуть в окно первого этажа соседней пятиэтажки… Там много грустного, смешного и, самое главное, очень понятного нам всем. Мы постучимся к вам в дверь — откроете нам?» — рассказывает продюсер.

Директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук сравнивает сериал с «Дрянью» и «Удивительной мисс Мейзел», благодаря которым в комедии наступает эра новой женской искренности. «101 способ на***ть себе» говорит на похожем языке и показывает реальную героиню, которая зарабатывает на жизнь юмором, позволяет себе быть циничной и остается матерью с большим сердцем».

«101 способ на***ть себе» выйдет этой осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.