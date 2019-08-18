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Студия Disney изменила сцену в мультфильме «Лило и Стич», чтобы уберечь детей

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Во время очередного просмотра мультфильма «Лило и Стич» пользователь TikTok обратил внимание, что одна сцена выглядит иначе, чем он помнит: вместо сушилки в кадре появилась мебель и коробка из-под пиццы. Как в итоге выяснилось, студия Disney внесла небольшое изменение несколько лет назад, перед релизом фильма на DVD, чтобы уберечь детей от опасных ошибок.

В одной из ранних сцен Нани, сестра Лило, ищет девочку, которая спряталась от нее в сушилке. Но в новой версии Лило скрывается от гнева старшей сестры в тумбочке, прикрытой коробкой из-под пиццы.

«Лило и Стич», оригинал
«Лило и Стич», измененная версия

Вероятно, студия испугалась, что дети, которые смотрят мультфильм дома, попытаются повторить поведение Лило и тоже спрячутся в сушилке, что может привести к серьезным травмам или даже смерти. Так место бытовой техники на экране заняла более безопасная тумбочка, из которой гораздо проще выбраться.

Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и считается одним из лучших анимационных проектов студии. Критики и зрители тепло приняли фильм, что позволило ему собрать в прокате 273 млн долларов. Мультфильм удостоился номинации на премию «Оскар» и в итоге положил начало целой франшизе с мультсериалом, аттракционами, игрушками и прочими сопутствующими товарами. На данный момент в разработке находится игровой ремейк, который должен выйти на стриминг-платформе Disney+.

Источник: CinemaBlend

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