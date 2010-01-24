Видео: Анимационная версия неснятого сценария девятого эпизода «Звездных войн»

Автор YouTube-канала Mr. Sunday Movies решил визуализировать сценарий девятого эпизода «Звездных войн», который написал Колин Треворроу, до того как его уволили с поста режиссера. Основываясь на концепт-артах и известных фрагментах текста, он сделал анимационное видео и в общих чертах описал сюжет фильма Треворроу, который должен был называться «Дуэль судеб».

Версия Треворроу сильно отличалась от того, что придумали Джей Джей Абрамс и Крис Террио для девятого эпизода. Часть действия «Дуэли судеб» разворачивалась на столичной планете Корусант, где происходила главная битва между силами Сопротивления и Первого Ордена. В отличие от «Скайуокер. Восход», в этой версии Рей использовала двухклинковый световой меч, напоминающий ее родной посох. Кайло Рен планировал уничтожить наследие ситхов и джедаев и сражался с видением Дарта Вейдера.

Девятый эпизод «Звездных войн», несмотря на низкие оценки критиков (52% «свежести»), хорошо показал себя в прокате, хотя и не смог повторить успех предыдущих частей с кассой в 1,07 млрд долларов.

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