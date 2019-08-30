Находка дня: Документальный сериал о творчестве Хаяо Миядзаки

Японская телекомпания NHK выложила в свободный доступ документальный сериал о жизни и творчестве аниматора Хаяо Миядзаки. Проект под названием «10 лет с Хаяо Миядзаки» состоит из четырех частей продолжительностью около 50 минут.

Первые два эпизода посвящены созданию мультфильма «Рыбка Поньо на утесе». Документалист Каку Аракава подробно показывает, как аниматор работает над сюжетом и персонажами ленты, которая позднее получит два приза на кинофестивале в Венеции.

В третьей и четвертой частях в фокусе Аракавы оказываются отношения аниматора и его сына Горо Миядзаки, снявшего мультфильм «Со склонов Кокурико». В конце мы также видим, как землетрясение, которое произошло в Японии в 2011 году, повергает в шок режиссера и его коллег.

Все эпизоды сериала можно посмотреть бесплатно на сайте NHK и в приложении. Просмотр доступен на девяти языках, включая английский. Русского перевода у «10 лет с Хаяо Миядзаки» нет.

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