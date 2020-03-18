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Звезды «Клиники» Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст о сериале

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Зак Брафф и Дональд Фэйсон, исполнители главных ролей в сериале «Клиника», решили порадовать фанатов новым подкастом, посвященным комедийному проекту. В подкасте «Ненастоящие врачи, настоящие друзья с Заком + Дональдом» (Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald) актеры планируют пересматривать и комментировать сериал, делиться воспоминаниями и интересными историями с площадки, отвечать на вопросы.

Первый эпизод, посвященный пилотной серии, уже доступен для прослушивания. В нем Брафф и Фэйсон обсудили, как получили роли в проекте, и рассказали, как проходили съемки.

Новые эпизоды подкаста будут выходить каждый вторник. Кроме Браффа и Фэйсона, в записи будут принимать участие другие актеры «Клиники» и даже создатель сериала Билл Лоуренс.

Премьера сериала «Клиника» состоялась на канале NBC в 2001 году. Действие разворачивается в госпитале «Священные сердца», куда после медицинской школы прибывает работать интерном Джон Дориан. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотичный мир жизни больницы.

Все девять сезонов «Клиники» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

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