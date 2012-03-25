Вышел новый трейлер 4-го сезона «Рика и Морти». Сериал вернется на экраны 3 мая

Канал Adult Swim выпустил свежий трейлер мультсериала «Рик и Морти» и объявил, когда свет увидят новые эпизоды четвертого сезона — 3 мая 2020 года. Ролик тем временем обещает еще больше знакомого безумия — с лазерами, странными мирами, пришельцами, монстрами и крутыми механическими костюмами.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

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Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериала Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го.

Интервью с Хармоном можно почитать здесь

Четвертый сезон «Рика и Морти» стартовал 10 ноября 2019 года. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.