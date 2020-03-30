Как российские кинотеатры переживают коронавирус и что с ними будет дальше

В каком состоянии кинотеатры сейчас



Последний уик-энд в российском прокате завершился сильнейшим падением сборов. Лидером четырех дней, с 26 до 29 марта, стал анимационный фильм «Тролли. Мировой тур». По предварительным данным, во второй уик-энд лента заработала всего 2,7 млн рублей. Для сравнения: первая часть, вышедшая в 2016 году, в конце второй недели заинтересовала 1 084 792 человек, которые принесли ей 239 млн рублей.

Такая разница связана с закрытием кинотеатров из-за вспышки COVID-19. 16 марта, чтобы избежать скопления зрителей, вместимость московских кинозалов снизили до 50 мест, а через несколько дней в Петербурге прекратили работу крупнейшие киносети. Позднее аналогичные меры приняли в Екатеринбурге и Калининграде.

24 марта правительство РФ поручило закрыть все кинотеатры в стране. К настоящему времени полностью заморожены крупнейшие киносети: «КАРО», «Кино Окко» («Синема парк» и «Формула кино»), «Киномакс» и другие. Ряд кинотеатров, расположенных в регионах, где еще нет режима изоляции, по-прежнему работают, но их выручка невелика. По данным ЕАИС, 30 марта по всей России было продано всего 9 билетов.

Что ждет кинотеатры в будущем

Будущее российской индустрии по-прежнему туманно. В ближайшие недели кинотеатры не смогут зарабатывать на прокате, и длительный простой, по прогнозам аналитиков, может убрать с рынка около 20—30% игроков. Представитель крупной киносети рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика», что месячная заморозка мультиплекса в Москве сопоставима с убытком в 10—12 млн рублей. Другой собеседник отмечает, что в таких условиях реально пережить лишь апрель. В дальнейшем пауза может серьезно ударить по бизнесу.

Убыток от простоя связан с оплатой аренды, которая актуальна и во внерабочий период. «Платить аренду и прочие платежи надо, а платить при этом не с чего. Как выживать кинотеатрам — этим сейчас озадачены все. Есть кинотеатры, у владельцев которых имеется накопленная подушка безопасности. Таким площадкам будет проще. Но у подавляющего большинства не только кинотеатров, но и вообще предпринимателей никаких резервов нет, и как выживать дальше, никто не понимает», — объясняет генеральный директор comScore в России и СНГ Роман Исаев.

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Проблема может решиться, если арендодатели пойдут навстречу киносетям. Правительство уже попросило власти регионов обсудить это с владельцами недвижимости. Последним предложат не повышать ставки аренды, не разрывать активные контракты и давать арендаторам отсрочки при оплате. Взамен им отсрочат уплату налога на имущество. В первую очередь это относится к торговым центрам, где расположены многие мультиплексы.

В индустрии считают, что на время кризиса кинотеатрам необходимы послабления и по другим затратам. «Безусловно, требуется на срок до полугода освободить кинотеатры как работодателей от выплаты социальных страховых взносов, от уплаты НДС, подоходного налога, частично компенсировать ставку тарифов на коммунальные услуги, приостановить выплаты по кредитам кинотеатров и их сотрудников, применить прочие подобные меры, — считает Исаев. — Обязательно льготы должны быть предоставлены и дистрибьюторам, которые также оказались в тяжелой ситуации».

Что нужно сделать для сохранения кинобизнеса

Генеральный директор «Невафильм» Олег Березин уже озвучил план, который поможет кинотеатрам перенести карантин менее болезненно. Первый этап относится к закрытию площадок, при котором важно обеспечить социальную поддержку персонала, защитить оборудование, изучить договор аренды, посоветоваться с юристами и, наконец, прекратить работу с учетом всех правил. Во втором, в период закрытия, необходимо информировать персонал о текущей ситуации, контролировать финансы, а также поддерживать контакт со зрителями через соцсети и изучать их интересы.

Другой вопрос касается графика релизов. Когда эпидемия уляжется, студиям придется искать новые даты для отложенных проектов и при этом избегать конфликтов в расписании. По словам министра культуры Ольги Любимовой, решения о переносах принимают продюсеры. Минкульт при этом не будет вмешиваться, но готов оказывать помощь.

«Теперь, когда крупные релизы передвинуты, все мы говорим о том, что должна быть полная консолидация, единое решение, чтобы не было давки в тот момент, когда ситуация нормализуется. Я думаю, что это будет такой очень аккуратной корректировкой. И без всякого коронавируса у нас порой случались релизы, которые четыре–пять раз прыгали в течение полутора лет. А теперь будем думать, что делать дальше», — говорит Любимова.

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Мнение о консолидации разделяет и Исаев. По его словам, после кризиса важно будет не только производить новый контент, но и убедить зрителя, что кинотеатр по-прежнему безопасен для жизни. «В данном случае должно сработать два фактора — слаженная работа игроков индустрии по возвращению зрителя, во-первых, и наличие свежего качественного контента, во-вторых. Под первым фактором я имею в виду донесение до аудитории информации, что посещение кинозала для нее будет безопасно, и применение всех необходимых мер обработки и дезинфекции. В момент возобновления работы кинотеатров может сработать фактор цены. Важно, чтобы кино осталось одним из самых доступных видов досуга. Тем более многих сейчас заботит самый простой вопрос: хватит ли им денег на еду?» — считает Исаев.

Безопасность после эпидемии особенно важна, учитывая опыт Китая, где кинотеатры открылись после двухмесячного карантина, но зрители отказались их посещать, несмотря на наличие в расписании хитов вроде «Аватара» и «Мстителей». Позднее КНР вновь закрыла несколько сотен площадок, чтобы избежать возвращения эпидемии.

В ближайшее время индустрия попытается смягчить удар от коронавируса. Говорить о детальных прогнозах еще рано, но самый оптимистичный дает comScore. При лучшем сценарии после изоляции в обществе накопится спрос на социализацию, и людям будет необходимо чаще проводить время с друзьями и отдыхать. «Это будет чем-то похоже на ликование после войны, что всех невероятно сильно сблизит», — предполагает Исаев. В comScore не исключают, что 2021 год может стать самым кассовым за всю историю киноиндустрии, если карантин не затянется на несколько месяцев.

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