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Студия Тимура Бекмамбетова выпустит screenlife-альманах о жизни в карантине

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Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова начала работу над screenlife-проектом «Истории карантина», который через экраны компьютеров и мобильных телефонов расскажет о жизни людей во время изоляции. Проект-альманах будет состоять из отдельных короткометражных фильмов, созданных людьми по всему миру.

«Истории людей, переживающих самый масштабный карантин в истории из-за пандемии коронавируса, экранизируют в прямом смысле этого слова, — сообщает пресс-служба компании. — Новый проект „Истории карантина“ (Tales from the Quarantine) студии „Базелевс“ Тимура Бекмамбетова покажет мир во время пандемии и вынужденной самоизоляции через экраны смартфонов и ноутбуков, в формате screenlife, а идеи для него соберут через конкурс».

Участие в конкурсе смогут принять как обычные люди, так и профессиональные кинематографисты, а существовать проект будет на всем протяжении карантина.

«Около половины населения земного шара оказалась сегодня дома в самоизоляции. Наш конкурс — это возможность снимать кино не только для профессионалов индустрии, которые оказались не у дел, но и для обычных людей, которые теперь все время проводят за гаджетами, — отметил Бекмамбетов по поводу альманаха. — Это такой глобальный народный эпос про уникальное время, в котором мы оказались, и screenlife — единственный способ рассказать о нем».

Screenlife — технология захвата экрана, когда происходящее разворачивается на экране телефона или монитора компьютера. Таким образом, зрители видят все, что и главный герой — все клики мыши и запущенные приложения. Важную роль в данном случае играет веб-камера, записывающая лица актеров. В основе screenlife-проектов лежит максимальная реалистичность происходящего без лишней графики.

Бекмамбетов занимается продвижением screenlife и постоянно работает в этом формате. Он выпустил хоррор «Убрать из друзей» 2015 года, провальную комедию «Взломать блогеров» и триллер «Поиск». Впоследствии Бекмамбетов спродюсировал для Snapchat screenlife-хорроры «Мертвая ночь» и «Воскресшие». Совместно со студией «История будущего» Бекмамбетов выпустил документальный сериал «1968. Digital», рассказывающий через экран смартфона истории людей в 1968 году. В планах также безымянная screenlife-картина о трагедии в Керчи, когда в октябре 2018 года в местном колледже произошло массовое убийство.

Источник: ТАСС

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