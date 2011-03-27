Бывший глава Disney Боб Айгер отказался от зарплаты в связи с пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла сильный удар по финансовому состоянию Disney: закрыты магазины, отели и парки аттракционов, отменены релизы крупных фильмов. В свете этого было принято решение с 5 апреля временно сократить зарплаты основного руководящего состава компании. Бывший глава Disney, а ныне председатель совета директоров Боб Айгер полностью отказался от денег, а новый гендиректор Боб Чапек будет получать на 50% меньше.

Об ограничениях на время пандемии Чапек сообщил сотрудникам в отдельном письме. В нем указано, что зарплаты всех вице-президентов урезаны на 20%, а старших вице-президентов и исполнительных вице-президентов — на 25% и 30% соответственно.

«Пока мы ведем корабль через эти неизведанные воды, мы многое просим от вас, и вы, как всегда, оказываетесь на высоте, и мы ценим вашу поддержку, — сообщил Чапек в письме. — Ваша самоотверженность и стойкость в эти непростые времена поистине вдохновляет и дает мне уверенность, что мы справимся с кризисом и в итоге станем еще сильнее, чем раньше».

Айгер, передавший 26 февраля пост главы Disney Чапеку, считается одним из самых высокооплачиваемых руководителей в отрасли медиа и развлечений. За последний финансовый год он заработал 47,5 млн долларов, а до этого — 65,6 млн долларов. Базовая зарплата Чапека, который до этого отвечал за парки развлечений и потребительские товары Disney, на новом месте составляет 2,5 млн долларов.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline