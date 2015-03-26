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Скала подтвердил: Сиквел «Хоббса и Шоу» находится в разработке

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Общаясь с фанатами в Instagram, Дуэйн Джонсон анонсировал продолжение боевика «Хоббс и Шоу» — спин-оффа экшен-франшизы «Форсаж». Актер не раскрыл каких-либо подробностей и лишь рассказал, что сиквел состоится, и сейчас они решают, кто будет работать над картиной.

«Мы сейчас разрабатываем следующий фильм, следующую часть „Хоббса и Шоу“, и я очень заинтересован в проекте, — заявил Джонсон. — Сейчас нам надо собрать творческую команду и определиться с направлением, в котором будем двигаться».

Как следует из слов Джонсона, проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Неизвестно, кто поставит продолжение или напишет сценарий.

В центре сюжета спин-оффа — Люк Хоббс (Джонсон) и Декард Шоу (Джейсон Стэйтем), решительный спецагент и международный преступник, которые в прошлом были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Им предстоит спасти мир и сестру Шоу, Хэтти (Ванесса Кирби).

Фильм «Хоббс и Шоу» вышел летом 2019 года и показал в прокате неплохой результат, собрав 759 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов. Спин-офф не смог повторить успех основной франшизы, седьмая и восьмая части которой преодолели отметку в 1 млрд долларов, но привлек достаточно внимания, чтобы студия Universal решилась на сиквел. Возможно, в продолжении найдется роль и для Киану Ривза, который в первом фильме должен был сыграть главу зловещей тайной организации «Этеон».

Сейчас Джонсон, как и многие в мире, находится в карантине в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого пришлось приостановить съемки его нового проекта — экшен-комедии «Красное уведомление». Актер также не уверен, что в июле сможет начаться запланированное производство его фильма «Черный Адам» — адаптации комиксов об антигерое DC.

Источник: ComicBook.com

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