Джон Красински запустил передачу только с хорошими новостями. Первым гостем стал Стив Карелл

Для поддержки людей, находящихся в карантине, Джон Красински создал YouTube-передачу «Несколько хороших новостей» (Some Good News). Актер намерен рассказывать в шоу исключительно хорошие новости и радовать зрителей контентом о силе человеческого духа.

«Дамы и господа, вы сами виноваты, и это „НХН“, — начал Красински первый выпуск. — Мы все переживаем непростые времена, но, несмотря на тревогу, путаницу, изоляцию и „Короля тигров“, человеческий дух каким-то образом прорывается вперед и продолжает вызывать восхищение».

Красински рассказал, как люди аплодируют медицинским работникам, сражающимся с коронавирусом, как врачи призывают людей оставаться дома, а также о тех, кто доставляет еду нуждающимся. Красински также поговорил с девочкой по имени Коко, победившей рак. Она напомнила, что действия других могут легко навредить тем, кто находится в группе риска, и призвала лишний раз не выходить на улицу.

Первым гостем передачи стал Стив Карелл, друг и коллега Красински по сериалу «Офис». Они обсудили работу над проектом, которому недавно исполнилось 15 лет, а Карелл назвал свой любимый эпизод — 13-ю серию четвертого сезона («Званый ужин»).

Перед началом пандемии Красински закончил работу над триллером «Тихое место 2». Лента ожидалась в кинотеатрах 19 марта 2020 года, но из-за распространения коронавирусной инфекции релиз картины перенесли на неопределенный срок.