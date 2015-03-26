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«Стоит сделать сиквел»: Что Зак Снайдер рассказал о «Бэтмен против Супермена»

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29 марта режиссер Зак Снайдер организовал в соцсети Vero трансляцию блокбастера «Бэтмен против Супермена: На Заре справедливости», в ходе которой рассказал несколько интересных фактов о картине. Режиссер раскрыл, что хотел сделать пять фильмов, пояснил значение сцены с Мартой и объяснил, почему Чудо-женщина всегда в центре.

О бэтмобиле с пулеметами

В одной из сцен Бэтмен, расследующий дело, преследует на бэтмобиле группу преступников. Темный рыцарь не стесняется в средствах — расстреливает противников из пулемета и взрывает их машину. Встреча с Бэтменом наверняка закончилась плачевно для большинства преступников, но Снайдер считает, что с ними все хорошо.

«Уверен, с этими парнями все в порядке, — заявил режиссер. — С ними на 100% все будет в порядке, они живи. Те парни в машине на 100% в порядке. Надо было сделать кадр, как в „Команде А“, что они поднимаются у дороги и такие: „Ух, было больно“. Но они в порядке».

О случайности, которая стала частью сцены

«Здесь было круто, когда при первом дубле машина попала на крышу контейнера или стройконторы, приземлилась сверху, — рассказал Снайдер о случае на площадке. — Безумное совпадение, просто осталась на крыше. Мы такие: „Выглядит круто“. Так что мы ее сняли и повторили трюк. Только теперь ослабили контейнер, чтобы машина пробила крышу. Это было одно из тех забавных совпадений, когда огромная машина идеально приземляется на крышу контейнера».

О собственной франшизе

Снайдер рассказал, что история его «Лиги справедливости» должна была развернуться на протяжении пяти фильмов без учета сольных проектов вроде «Чудо-женщины» и «Аквамена». Режиссер планировал рассказать о важности последствий и для этого в начале «Бэтмен против Супермена» убил Джимми Олсена. В фильме фотограф Daily Bugle и друг Человека из стали стал оперативником ЦРУ, которому провал операции стоил жизни. При этом Снайдер не раскрыл, как именно смерть Олсена могла повлиять на будущее супергеройской команды.

О массовых разрушениях в «Человеке из стали»

«С нашей точки зрения, мы понимаем, что Супермен спасает мир от, по сути говоря, терраформирования в другую планету, делает это ради высшего блага, — прокомментировал Снайдер старую критику, что из-за действий Супермена погибло много людей. — Это вроде как ситуация с Озимандией, когда ради спасения мира приносятся большие жертвы. И в данном случае я бы не сказал, что это было сделано специально. Зод — он сильный чувак. Предположить, что его можно легко одолеть, почти не проиграв, совершенно нереалистично. Именно подобные последствия мне и нужны в супергеройском кино».

Об имени Марта

Сцена, которая до сих пор вызывает вопросы у зрителей, — финал драки между Бэтменом и Суперменом. Темный рыцарь готовится нанести решающий удар, но останавливается, когда слышит из уст Человека из стали имя Марта. Поскольку так зовут матерей обоих героев, Бэтмен останавливается. Снайдер считает, что в этот момент Брюс Уэйн находит в себе давно утерянную человечность.

«Все дело в клеймении преступников. Идея в том, что Бэтмен потерял свои моральные ориентиры и стал тем, кого презирал, — объяснил Снайдер. — Требовалось создать арку, в которой Бэтмен сталкивается с человечностью Супермена и вновь находит себя. В этом идея фильма: все мы люди, в какой-то степени все мы связаны. Наших матерей зовут одинаково. Это такой фундаментальный подход: „У нас обоих есть матери, значит, мы оба люди“. Даже при условии, что Супермен родом с другой планеты, его связь с человечеством настолько чиста, что она оживляет Бэтмена».

О комиксе «Возвращение Темного рыцаря»

При создании битвы двух супергероев Снайдер частично опирался на классический комикс Фрэнка Миллера «Возвращение Темного рыцаря». Режиссер позаимствовал оттуда дизайн костюма и общую идею того, что агрессивное поведение Бэтмена в отношении преступников привело к столкновению. Несмотря на это, Снайдер уверен, что комикс все еще можно адаптировать отдельно (как игровой проект мультфильм вышел в 2012 году) и перенести историю о постаревшем Темном рыцаре на большой экран.

О месте Чудо-женщины в команде

В фильме Снайдера на экране вместе появляются три главных героя комиксов DC — Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина. По сюжету их фактически собирает Брюс Уэйн, но именно Диана ведет их в атаку. По словам режиссера, на общем кадре он специально выставил героиню посередине и впереди. Таким образом он подчеркнул, что она опытнее Бэтмена и Супермена и готова первой ринуться в бой.

О связи с «Лигой справедливости»

Снайдер раскрыл, что события «Лиги справедливости» — последствия случившегося в финале «Бэтмен против Супермена». В момент гибели Человека из стали тот издал крик, который пробудил спрятанные на Земле материнские кубы, что в результате привлекло к планете внимание Дарксайда и Степного Волка.

О кошмаре Бэтмена

По словам Снайдера, в кошмаре Брюс Уэйн видит альтернативную Землю, где мир покорился Дарксайду, а Супермен служит правителю Апокалипсиса и винит Темного рыцаря в смерти Лоис Лейн. Режиссер рассказал, что в данном мире Бэтмен возглавил сопротивление и ведет борьбу из Бэт-пещеры с помощью техники, украденной у Лекса Лютора. При этом Снайдер до конца не уверен, как именно Бэтмен все это увидел.

«Наверное, ему стало скучно ждать, пока файлы расшифруются, и он уснул. Я не уверен, — заметил постановщик. — Возможно, это последствия того, что Флэш бегал на космической беговой дорожке или просто создался разрыв, который позволил Бэтмену увидеть будущее. Возможно, это сочетание разных вещей».

О другой войне для Чудо-женщины

Согласно изначальным планам, Чудо-женщина впервые появилась среди людей во время Крымской войны, а не Первой мировой. Режиссер выбрал события 1853—1856 годов, так как это первый крупный конфликт, во время которого применялась фотография. Они также обсуждали вариант с Гражданской войной США. В первую очередь для Снайдера было важно, чтобы Бэтмен нашел фотографию нестареющей Чудо-женщины, а не картину.

О продолжении

«Знаете что? Думаю, им стоит когда-нибудь сделать сиквел этого фильма, — пошутил Снайдер в финале трансляции. — Было бы круто. Можно сделать что-то особенное. Хотелось бы узнать, что случилось с этими ребятами потом».

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