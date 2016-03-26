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Документалка «Король тигров» стала самым популярным сериалом по версии Rotten Tomatoes

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Согласно Rotten Tomatoes, документальный true-crime-сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» — самый популярный новый телевизионный проект среди критиков и зрителей. Вышедший на Netflix 20 марта сериал о владельце крупнейшего частного зоопарка может похвастаться 97% «свежести» у критиков и зрительским рейтингом в 94%. Это самые высокие показатели из всех сериалов, вышедших за последнее время.

По популярности «Король тигров» обошел третий сезон «Озарка», четвертый сезон «Королевы юга» и третий сезон «Грешницы».

Проект также стал самым просматриваемым в рейтинге самого Netflix — сейчас проект занимает первое место в топ-10 и с момента релиза не покидал десятку самых популярных фильмов и сериалов.

В центре сюжета документального сериала — Джо Шрибвогель по прозвищу Экзотик, владелец зоопарка с дикими кошками в Оклахоме. Гей-реднек с пушкой, как он сам себя называет, Джо долгое время наслаждался жизнью и полигамией, пока на него не обратила внимание защитница животных Кэрол Баскин, которая взялась закрыть зоопарк. Джо попытался избавиться от Баскин и в 2019 году был осужден за организацию заказного убийства и жестокое обращение с животными.

С момента выхода «Король тигров» и безумная история Джо Экзотика, наполненная насилием, сексом, наркотиками и яркими персонажами, захватили интернет. От шоу пришел в восторг даже Джаред Лето, который устроил мини-фотосессию в образе Джо с плюшевым тигром.

Источник: Variety

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