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Видео: Самурай Рик сражается с ниндзя Риками в аниме-короткометражке по сериалу «Рик и Морти»

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Adult Swim по-прежнему не раскрывает, когда именно четвертый сезон мультсериала «Рик и Морти» вернется на экраны, и вместо этого продолжает выпускать разные проморолики. Новое видео — аниме-короткометражка «Самурай и сёгун», в которой Рик-самурай кроваво и беспощадно убивает армию Риков-ниндзя. И все для того, чтобы в стиле манги «Одинокий волк и его ребенок» защитить похищенного Морти-сёгуна.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

  • О своих шансах выжить во вселенной «Рика и Морти» можно узнать из теста КиноПоиска.
  • Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериала Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го.
  • Интервью с Хармоном можно почитать здесь.

Четвертый сезон «Рика и Морти» стартовал 10 ноября 2019 года, а продолжение ожидается в 2020-м, предположительно в мае. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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