Автокинотеатры вновь популярны в США. Все из-за коронавируса

В минувший уик-энд, 20—22 марта, почти все кинотеатры в США были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Общие сборы оказались настолько низкими, что студии решили не публиковать свои отчеты. По данным Deadline, за эти три дня «Вперед», новый проект Pixar, собрал в Америке всего 71 тыс. долларов, его показывали всего в 135 кинотеатрах. Это скромная цифра, однако из 30 мест, где мультфильм Pixar смотрели охотнее всего, 25 — это автокинотеатры.

Как отмечают американские СМИ, этот бизнес внезапно обрел второе дыхание. В отличие от привычных кинозалов, в автокинотеатрах зрители смотрят фильмы под открытым небом, находясь в салоне машины. Такие площадки представляют собой парковочную зону и установленный перед ней большой экран.

Первые автокинотеатры появились в США в начале 1930-х. Идея принадлежала Ричарду Холлингсхеду, продавцу автомобилей из штата Нью-Джерси. Сначала он провел подобный показ на заднем дворе у себя дома, а в 1933 году запатентовал идею. Пик популярности автокинотеатров пришелся на конец 1950-х — тогда в США работало 4063 точки. По состоянию на октябрь 2019-го их осталось всего 305. В тройке крупнейших игроков сейчас Калифорния (44 автокинотеатра), Пенсильвания (45) и Нью-Йорк (49).

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17 марта автокинотеатр Paramount, расположенный в Калифорнии, посетило как минимум вдвое больше зрителей, чем обычно. По словам владельца, на показ было продано 360 билетов на 136 автомобилей. Всплеск интереса также был замечен в автокинотеатрах Канзаса, Оклахомы и Миссури.

Причина в том, что во время эпидемии автокинотеатры оказались намного безопаснее традиционных. После вспышки COVID-19 жителям США рекомендовали не собираться в одном помещении больше 50 человек. Похожего мнения придерживаются и бизнесмены. Так, Даг Мерсиль, владелец открытого кинотеатра в Миссури, убежден, что его площадка не относится к людным местам, а значит, риск заразиться коронавирусом минимален.

В отличие от мультиплексов, в автокинотеатрах физических контактов между посетителями почти нет, поскольку каждый сидит в закрытом салоне. С усилением эпидемии появились и дополнительные меры. Сейчас в упомянутом Paramount кассир обслуживает посетителей строго в перчатках, а сами машины запрещается ставить близко друг к другу. В более продвинутых местах билеты сканируют с телефона, через него же можно бесконтактно заказать еду. Официанты также работают в перчатках.

Что до самих посетителей, то в разгар пандемии американцы больше ценят безопасный отдых. Особенно это касается родителей. «Рядом с нами никого нет, и мы можем по-настоящему насладиться фильмом и не бояться, что какой-то человек с кашлем вынудит нас подвинуться», — говорит один из посетителей. В Paramount он приехал с двумя детьми, двух и четырех лет, чтобы посмотреть «Вперед».

Впрочем, в репертуаре есть не только новинки. С тех пор как США охватила пандемия, в одном из автокинотеатров Остина показывают классику 1980-х — например, «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «Клуб „Завтрак“» Джона Хьюза.

Тем не менее, несмотря на прирост сборов, успех такого кинопоказа по-прежнему относителен. Зрители охотно платят за просмотр под открытым небом, ведь все альтернативы — концертные залы, театры, ТЦ — временно не работают. Из-за этого часть автокинотеатров открылась досрочно, хотя обычно их сезон стартует летом.

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Главные опасения владельцев открытых кинотеатров связаны с тем же коронавирусом. Во-первых, студии теперь чаще переносят фильмы или досрочно выпускают их в цифре, и в обоих случаях автокинотеатры рано или поздно станут привлекать все меньше зрителей. Скорый релиз на VOD мотивирует людей не выходить из дома, считают в индустрии. Вторая причина — временное закрытие из-за пандемии. В одних случаях владельцы следуют указам местных властей, в других уходят на карантин по собственному желанию. Так, в середине марта закрылось как минимум три автокинотеатра — в Вирджинии, Теннесси и Калифорнии.

Учитывая популярность стриминга, автокинотеатры вряд ли полностью заменят мультиплексы. Успех «Вперед», скорее, эфемерный и зависит от дальнейшей динамики эпидемии. Сейчас США занимает первое место в мире по числу заразившихся COVID-19 (82 тысячи людей).