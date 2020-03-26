Видео: Российские актеры призвали не паниковать во время карантина и проводить время с пользой

Креативное бюро «Тритамата» представило серию скетчей на тему панических настроений в обществе, вызванных вспышкой коронавируса. В четырехминутном ролике под названием «Не паника» снялись звезды российского кино и шоу-бизнеса.

Видео состоит из девяти скетчей. В каждом из них артисты на примере жизненных ситуаций советуют не паниковать из-за пандемии и тратить время, отведенное на карантин, с пользой и заботиться об окружающих. Так, Светала Листова призывает не предаваться продуктовой панике, а Зоя Бербер, звезда сериала «Проект «Анна Николаевна», замечает, что карантин — лишняя возможность поводить больше времени с детьми.

Также в видео появляются Михаил Башкатов, Денис Косяков, Мария Кравченко, Нелли Ермолаева, Андрей Родной, Артем Сучков, Константин Маласаев и Кирилл Русин.

В связи с коронавирусом к аудитории обращаются и зарубежные звезды. Недавно Хью Джекман и Арнольд Шварценеггер показали подписчикам, как правильно мыть руки во время пандемии, а Патрик Стюарт в своем Instagram зачитал Уильяма Шекспира для людей в карантине.