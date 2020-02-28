6 лучших трейлеров недели: «Призрак в доспехах», «Беги» и «Семья Уиллоби»

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«Беги»

Продюсерский проект Фиби Уоллер-Бридж о людях, которые пытаются сбежать и скрыться от жизненных проблем. В центре сюжета — Руби и Билли, которые встречались в колледже, но в итоге расстались. Но прежде они договорились, что если захотят вновь встретиться, то достаточно будет прислать сообщение со словом «беги». Именно такое сообщение однажды получает Руби. Она соглашается отправиться в путешествие, но не подозревает, что у Билли хватает проблем, которые будут их еще долго преследовать.

«Великая», первый сезон

Тони МакНамара, номинант премии «Оскар» за сценарий «Фаворитки», решил в своем стиле рассказать об отношениях российского императора Павла III и его молодой жены, дочери немецкого князя, Софии. В будущем ей предстоит стать императрицей Екатериной II и изменить страну, но сперва надо совладать со взбалмошным и избалованным мужем.

«Игра в жертву», первый сезон

Тайваньский триллер про поимку маньяка. Главный герой — судмедэксперт, которому достается работенка не из приятных. Ему приходится идентифицировать тела сильно изуродованных жертв недавно активизировавшегося маньяка, а у полиции тем временем нет никаких зацепок. Ситуация осложняется, когда мужчина выясняет, что его дочь как-то связана с этими убийствами. Теперь герой любыми способами пытается самостоятельно расследовать дело, что для обладателя синдрома Аспергера не так-то просто.

«Наследие»

Совсем не новая история про семейные тайны, но с интересным актерским составом. Девушка из богатой семьи в исполнении Лили Коллинз увлеченно делает карьеру адвоката, когда ее отец внезапно умирает от сердечного приступа. Выясняется, что именно ей он оставил в наследство какой-то бункер в лесу, где героиня обнаруживает закованного в цепи грязного и заросшего Саймона Пегга. Похоже, многого о своем любимом папе девушка не знала.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045», первый сезон

Финальный трейлер к долгожданному аниме-сериалу, продолжению приключений майора Макото Кусанаги и ее отряда, теперь и при участии российского художника Ильи Кувшинова. Судя по всему, философских терзаний главной героини ждать не стоит, зато имеются пейзажи выжженной солнцем постапокалиптической Америки, много экшена и новый вид — постчеловек, по всем параметрам превосходящий даже киборгов.

«Семья Уиллоби»

Мультфильм по мотивам одноименной книги Лоис Лоури, выполненный с применением нестандартной частоты кадра, из-за чего анимация выглядит необычно и сильно напоминает кукольную. В центре сюжета — дети, решившие избавиться от своих эгоистичных родителей и отправившие их в долгосрочный отпуск. Так начинается захватывающее приключение, в ходе которого они узнают, что такое настоящая семья.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.