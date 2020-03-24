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«Деревянные кресты» и документальное кино Луи Маля: Что Уэс Андерсон пересматривает в изоляции

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Criterion Collection — нью-йоркская компания, которая занимается восстановлением и распространением классического и современного кино. В ее каталоге можно найти самые разные фильмы, от популярных до малоизвестных, и большой поклонник Criterion — режиссер Уэс Андерсон. Недавно он написал компании письмо, в котором рассказал, что успел посмотреть во время самоизоляции из-за коронавируса.

Вот что пишет Андерсон о своем выборе фильмов на время карантина.

«Анна-Мария», 1936 год

«Анна-Мария»

«Раймон Бернар! „Анна-Мария“, сценарий которой написал Антуан де Сент-Экзюпери? Никогда о нем не слышал».

«Отверженные», 1934 год

«Отверженные»

«А „Отверженные“ — шедевр. Обожаю Гарри Баура в этом фильме».

«Деревянные кресты», 1932 год

«Деревянные кресты»

«Плюс „Деревянные кресты“».

«Приезжие», 1969 год

«Приезжие»

«К тому же никогда не смотрел „Приезжих“ Артура Хиллера. Этот фильм — отличная машина времени».

«В погоне за счастьем», 1986 год

«В погоне за счастьем»

«Пересматриваю документальное кино Луи Маля. В особенности „В погоне за счастьем“».

«Ангел за моим столом», 1990 год

«Ангел за моим столом»

«Сколько раз я могу пересматривать „Ангела за моим столом“

«Нам невероятно повезло, что нам постоянно доступен этот Лувр кинематографа», — заявил Андерсон в письме.

Сейчас Андерсон заканчивает работу над своим новым режиссерским проектом — лентой «Французский диспетчер», которая ожидается в российских кинотеатрах 12 ноября 2020 года.

Источник: AnOther

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