Сюжет будущих «Фантастических тварей» развернется во времена Второй мировой

В интервью с Syfy Wire исполнитель роли Якоба Ковальски Дэн Фоглер рассказал, что третий фильм франшизы «Фантастические твари и где они обитают» будет по духу ближе к первой части. Актер также намекнул, что в будущем зрителей серии ждет масштабная война с эпичными битвами.

«Могу сказать, что читал сценарий, — говорит Фоглер. — Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он ведет к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут».

Масштабная война, о которой говорит Фоглер, — финальное противостояние Грин-де-Вальда и Дамблдора, по результатам которого последний получил Бузинную палочку, один из Даров Смерти. Но прежде будущий директор Хогвартса должен найти способ разрушить заклинание, запрещающее ему сражаться с бывшим другом и возлюбленным. Предположительно, этому будет посвящен один из трех запланированных сиквелов.

Серия «Фантастические твари» стартовала в 2016 году. Первый спин-офф франшизы «Гарри Поттер» привлек зрителя и собрал в прокате 814 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов. Студия сразу начала работу над продолжением, которое вышло в 2018-м, но не смогло повторить успех оригинала (653 млн долларов при увеличенном бюджете в 200 млн долларов).

Средние показатели сиквела, однако, не остановили студию, которая планирует выпустить в общей сложности пять серий «Фантастических тварей». Сюжет и полное название третьей части пока не раскрываются. Известно лишь, что действие сиквела развернется в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Съемки картины должны были начаться в Лондоне в марте, но были отложены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. И Фоглер не может точно сказать, когда производство возобновится.

«Мы просто ждем, — признался актер. — Как я понимаю, когда механизмы снова закрутятся и все вернутся к работе, тогда и мы начнем съемки. Надеюсь, это наступит раньше, чем позже».

Изначально продолжение «Преступлений Грин-де-Вальда» должно было выйти осенью 2020-го, но студия решила дать сценаристам и режиссеру больше времени, чтобы они могли нормально подготовиться к съемкам картины. Теперь картина ожидается в кинотеатрах 12 ноября 2021 года, но заморозка съемок из-за коронавируса может внести корректировки, и в результате релиз вновь перенесут.

Источник: Syfy Wire