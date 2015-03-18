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Джордж Миллер обсуждал с Аней Тейлор-Джой и другими актрисами роль в приквеле «Безумного Макса»

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Режиссер Джордж Миллер надеется приступить к съемкам новой части франшизы «Безумный Макс» в 2021 году, сообщает Variety. Согласно информации издания, режиссер планирует поставить приквел о прошлом Фуриосы, героини Шарлиз Терон из «Дороги ярости», и обсуждал проект с несколькими актрисами, включая Аню Тейлор-Джой («Сплит», «Новые мутанты»). В связи с пандемией коронавируса все переговоры Миллер проводит по Skype.

Ранее в сети уже появлялись слухи, связанные с приквелом «Дороги ярости». Так, источники сайта GWW утверждали, что Миллер намерен начать работу над картиной поздней осенью 2020 года, а на главную роль режиссер рассматривает Джоди Комер, звезду сериала «Убивая Еву». Сообщалось также, что в картине могут сняться Ричард Мэдден («Телохранитель») и Яхья Абдул-Матин II («Хранители»).

Слухи, связанные с «Безумным Максом», в любом случае пока остаются лишь слухами, не получившими какого-либо подтверждения.

«Безумный Макс: Дорога ярости», четвертый фильм серии, увидел свет в 2015 году. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где картину высоко оценили критики. Боевик с бюджетом 150 млн долларов собрал в мировом прокате 378,8 млн долларов и считается одним из лучших фильмов прошедшего десятилетия. В декабре 2019 года Миллер заявил, что намерен вернуться к франшизе в ближайшем будущем.

Прежде чем занять приквелом, Миллер поставит картину «Три тысячи лет тоски», съемки которой запланированы на март. Главные роли в фильме исполнят Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Миллер написал сценарий, но сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что лента ожидается масштабная, ничего подобного Миллер ранее не снимал.

Источник: Variety

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