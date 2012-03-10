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Трейлер комедии «Безупречный», в которой Хью Джекман заботится о детях и ворует деньги

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«Безупречный» — черная комедия с Хью Джекманом в роли школьного суперинтенданта, который вместе с коллегами решил прикарманить деньги, выделенные на образование. Сюжет основан на реальных событиях из прошлого сценариста Майка Маковски.

Умный и харизматичный Фрэнк Тассон уже много лет заботится о школьниках Лонг-Айленда. Его подопечные с легкостью поступают в лучшие университеты страны, а от родителей и фондов в бюджет льются рекой многомиллионные суммы. Газеты пестрят его фотографиями в компании со знаменитыми политиками и спортсменами, да и сам он ведет исключительно роскошный образ жизни. Но стоит только позволить своим секретам стать достоянием общественности, и его безупречная репутация может рассыпаться как карточный домик, ведь благородная миссия совершенно не мешала Фрэнку успешно тратить общий бюджет на свои собственные нужды.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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