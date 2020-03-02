Мелодрама «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров. Режиссер готовит продолжение

Количество просмотров романтической картины «14+» на YouTube превысило 100 миллионов, сообщил в Facebook режиссер ленты Андрей Зайцев. Он отметил, что фильм пользуется популярностью по всему миру. В общий доступ выложена версия с английскими, французскими, итальянскими и немецкими субтитрами. Зайцев также заявил, что работает над продолжением «18+» и сейчас занимается подбором актеров.

«14+» — история первой любви, разворачивающаяся в спальном районе большого города. В центре сюжета — влюбленные друг в друга Леша и Вика, которым предстоит преодолеть многое. Их школы враждуют между собой, поэтому их любовь — предательство своего района и своей компании. Родители не готовы принять тот факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый подросток — личность, имеющая право выбора. Им мешают собственные комплексы и неуверенность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх, что тебя не любят и оттолкнут. Но в конечном счете любовь поможет справиться с любыми препятствиями.

После «14+» Зайцев снял драму «Блокадный дневник», основанную на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях блокадников. На данный момент неизвестно, когда картина увидит свет.

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