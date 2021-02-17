«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

«Джентльмены» стали самым успешным фильмом Гая Ричи в российском прокате. В минувшую среду сборы криминальной комедии достигли отметки в 1 219 436 988 рублей, тем самым опередив прежнего лидера, блокбастер «Аладдин». Об этом сообщает пресс-служба прокатной компании «Вольга».

Данные «Вольги» предоставлены сервисом мониторинга Rentrak. Согласно ЕАИС, у «Джентльменов» в России другие сборы — 1,216 млрд рублей, но это все равно больше, чем у «Аладдина», собравшего 1,215 миллиарда.

Также «Джентльмены» обошли по сборам другие тентполы Ричи, включая «Меч короля Артура» (719,3 миллиона) и «Агентов А.Н.К.Л.» (568,4 миллиона). Кроме того, в начале марта лента опередила «Вторжение». Фантастика Федора Бондарчука собрала в России меньше миллиарда рублей.

Стоит отметить, последние сеансы «Джентльменов» пришлись на период, когда большинство кинотеатров в России прекратили работу в связи с коронавирусом.

Сейчас Ричи работает над остросюжетной картиной «Инкассаторский грузовик», главную роль в которой исполнил Джейсон Стэйтем. Он сыграл хладнокровного и загадочного Эйча, сотрудника инкассаторской службы в Лос-Анджелесе. Согласно источникам, повествование будет переключаться между несколькими временными линиями и разными персонажами.



Источник: «Вольга»

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