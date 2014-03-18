Дэвид Харбор обвинил фанатов Гильермо дель Торо в провале нового «Хеллбоя»

Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор уверен, что перезапуск «Хеллбоя» провалился из-за фанатов дилогии Гильермо дель Торо. Актер считает, что зрители списали его проект со счетов еще до начала съемок, потому что не хотели видеть на экране другую версию любимого персонажа.

«Мне кажется, он провалился еще до начала съемок. Люди не хотели, чтобы этот фильм появился на свет, — заявил Харбор в беседе с подписчиками в Instagram. — Гильермо дель Торо и Рон Перлман создали нечто легендарное, и мы думали, что сможем все заново изобрести. Но самая громкая часть интернета сказала: „Мы не хотим, чтобы вы этого касались“».

«А потом мы сделали веселый, как мне кажется, фильм, не лишенный проблем, — продолжает актер. — Но это был веселый фильм. Люди, однако, были очень, очень против него, и это их право, но я многое для себя уяснил».

«Хеллбой» Нила Маршалла стал одним из самых громких провалов 2019 года, не помогла даже причастность к сценарию Майка Миньолы, автора оригинальных комиксов. При заявленном бюджете в 50 млн долларов картина собрала в прокате лишь 44 млн долларов, а на сайте Rotten Tomatoes у перезапуска всего 17% «свежести».

Источник: Screen Rant

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