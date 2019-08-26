Дэвид Финчер провел онлайн-лекцию для студентов киношколы во время карантина

Дэвид Финчер устроил настоящий сюрприз для студентов одной из киношкол Великобритании. 24 марта режиссер неожиданно провел онлайн-мастер-класс для 450 учащихся, пребывающих в карантине. Последнюю неделю заведение не работало в связи со вспышкой коронавируса, поэтому руководство попросило Финчера провести занятие через приложение Zoom.

«Это была тяжелая неделя, поэтому мы решили как-то подбодрить студентов Национальной школы кино и телевидения, — говорит директор заведения Джон Уордл. — В итоге 450 учащихся послушали сегодня мастер-класс самого Дэвида Финчера через Zoom. Дэвид — легенда».

Сейчас Финчер занят монтажом байопика «Манк». Картина Netflix — проект мечты режиссера. Она расскажет о Германе Я. Манкевиче, одном из самых популярных и высокооплачиваемых авторов раннего Голливуда, который в 1942 году разделил с Орсоном Уэллсом «Оскар» за сценарий «Гражданина Кейна». Главную роль в фильме Финчера исполнил Гари Олдман. Релиз ожидается уже в этом году.

Также Финчер разрабатывает для Netflix многосерийный приквел «Китайского квартала» Романа Поланского и продюсирует два сериала — «Любовь, смерть и роботы» и «Охотник за разумом». Последний временно заморожен после выхода второго сезона.

Источник: IndieWire