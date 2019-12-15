Дарья Жук снимет сериал про маньяка-таксиста из Хакасии

Дарья Жук, режиссер драмы «Хрусталь» и второго сезона «Содержанок», снимет сериал о маньяке из Хакасии. Проект под названием «Мерзлая земля» будет состоять из восьми серий. Его продюсером выступит Александр Роднянский, а сценарии всех эпизодов напишет Сергей Калужанов.

В основу «Мерзлой земли» ляжет реальная история таксиста Дмитрия Лебедя. В течение пяти лет он насиловал и убивал девушек в городе Абакан и прилегающих к нему районах. Своих жертв он заманивал в машину под видом таксиста.

В 2013 году Лебедь силой затащил в машину 18-летнюю девушку, после чего изнасиловал ее и пытался задушить. Ей удалось отвлечь маньяка, ткнув большим пальцем ему в глаз, и сбежать. В 2014-м Лебедь едва не изнасиловал 33-летнюю женщину, но она также вырвалась из машины.

В 2015-м маньяк убил 27-летнюю женщину. 12 июня рано утром она поймала машину, которая принадлежала Лебедю, и с тех пор ее никто не видел. Ее останки нашли только спустя два года. У убитой остались двое детей — пяти и полутора лет.

В том же году жертвой Лебедя стала 28-летняя женщина, на момент нападения она была на седьмом месяце беременности. Ей удалось выбраться из машины и убежать. В тот же день она обратилась в полицию Усть-Абаканского района. В возбуждении уголовного дела ей отказали, хотя признались, что таксиста в насилии обвиняют не в первый раз.

Через год история повторилась с ещё одной женщиной. После нападения Лебедя она написала заявление в полицию, но ее слова опять не приняли всерьез. По словам девушки, под давлением она написала, что не желает привлекать Лебедя к уголовной ответственности.

Осенью 2017 года таксист изнасиловал 24-летнюю девушку. После убийства он снял с трупа ювелирные украшения и спрятал его под сухой травой.

Подробнее про преступления Лебедя можно прочитать в материале проекта «Холод» Таисии Бекбулатовой, на основе которого и написан сценарий.



Главной героиней «Мерзлой земли» станет гражданская супруга Лебедя Стелла Комиссарова. «Она стремится к нормальной жизни, семье и счастью. Это то, что ею движет, и в течение восьми серий мы увидим, как это приводит к отрицанию и меняет ее восприятие действительности», — рассказывает Александр Роднянский. По словам продюсера, «Мерзлая земля» не будет типичной историей про маньяка-убийцу. Создатели не станут эксплуатировать страдания жертв и постараются выразить в своем сериале их позицию.

Проект представят на питчинге в рамках международного фестиваля Series Mania, который пройдет с 25 марта по 7 апреля - в этом году онлайн из-за пандемии коронавируса.



Источник: Variety