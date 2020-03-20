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Вышел тизер сериала «Солнечные противоположности», нового проекта от соавтора «Рика и Морти»

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Не прекращая работать над «Риком и Морти», соавтор проекта Джастин Ройланд разработал для Hulu комедийный анимационный сериал «Солнечные противоположности» о пришельцах, застрявших на Земле. Если судить по первому тизеру, то зрителей ждет безбашенное веселье с наркотиками, зомби-подростками, иллюзионистами и Пупой — желтым созданием, которое очень любит сладкое (не миньон).

В центре сюжета — команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены прикидываться обычными людьми. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

Все эпизоды первого сезона «Солнечных противоположностей» выйдут на Hulu 8 мая.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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