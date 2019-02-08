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Вуди Аллен считает, что Тимоти Шаламе пожалел о работе с ним ради победы на «Оскаре»

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23 марта издательство Arcade Publishing выпустило мемуары Вуди Аллена. В книге под названием «A Propos of Nothing» («Речь без повода») режиссер рассказал о своей жизни, начиная с детских воспоминаний и заканчивая карьерой в кино, театре и на телевидении. В частности, Аллен упомянул в мемуарах нескольких коллег. Среди них оказался актер Тимоти Шаламе.

В конце 2017 года, после публикации расследования о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна, отношение к Аллену изменилось. Знаменитости и СМИ вспомнили обвинения в растлении дочери, прозвучавшие в адрес режиссера в 1992 году. Вскоре многие актеры заявили, что сожалеют о работе с Алленом, а студия Amazon отказалась выпускать его ленту «Дождливый день в Нью-Йорке». Главную роль в ней сыграл как раз Тимоти Шаламе, который в свете скандала передал свой гонорар за фильм организации по борьбе с сексуальным насилием.

В своих мемуарах Аллен пишет, что жест Шаламе не был искренним. По его словам, актер лишь хотел увеличить свои шансы на «Оскар» за роль в ленте «Назови меня своим именем», вышедшей в год скандала.

«Все три ведущих актера „Дождливого дня в Нью-Йорке“ справлялись великолепно, и с ними было приятно работать, — пишет режиссер. — Позднее Тимоти публично пожалел о работе со мной и отдал гонорар на благотворительность. Но он клялся моей сестре, что ему пришлось пойти на это, чтобы увеличить шансы на „Оскар“ за „Назови меня своим именем“. Он и его агент решили, что шансов на победу будет больше, если он осудит меня».

Тем не менее Аллен добавил, что не жалеет о сотрудничестве с Шаламе, но свой гонорар за фильм возвращать не намерен.

  • Ранее от публикации мемуаров Аллена отказались несколько издательств. Последним из них было Hachette Book Group, разорвавшее контракт за месяц до публикации. О причинах отказа издательство умолчало.
  • Позднее издательство раскритиковал Стивен Кинг. «Решение Hachette не публиковать книгу Вуди Аллена беспокоит меня. Но не из-за мистера Аллена, на него мне наплевать. Меня волнует, на кого еще натянут намордник», — написал он в своем Twitter. 
  • Сейчас Аллен занят постпродакшеном своего нового фильма «Фестиваль Рифкина». Это история о приключениях супружеской пары на кинофестивале в Сан-Себастьяне. В ней сыграли Кристоф Вальц, Луи Гаррель и Елена Анайя. Производство курировала испанская компания Mediapro, работавшая с Алленом над лентами «Полночь в Париже» и «Вики Кристина Барселона».

Источник: The Playlist

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