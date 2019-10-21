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Джареду Лето скучно в карантине. Актер пообщался с подписчиками и Настей Ивлеевой

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24 марта Джаред Лето провел прямой эфир с поклонниками в своем Instagram. Во время прямой трансляции актер поочередно подключал своих подписчиков и общался с ними через видеочат. Среди счастливчиков оказалась блогер из России Настя Ивлеева.

Во время разговора Лето поинтересовался родом занятий Ивлеевой, в ответ на что та ответила, что она популярная телеведущая и блогер. Лето удивился, что ничего не слышал о девушке раньше, и в итоге Ивлеева предложила актеру посетить ее шоу, когда эпидемия коронавируса утихнет.

Лето также упомянул в беседе российское ток-шоу «Вечерний Ургант», в котором участвовал трижды — в 2013, 2014 и 2015 годах.

Помимо Ивлеевой, он пообщался с двумя российскими ведущими передачи «Орел и решка», Андреем Бедняковым и Лесей Никитюк. Первого Лето похвалил за уверенное владение английским, а второй посоветовал оставаться дома на время эпидемии и заботиться о своих близких.

Сейчас Лето, как и большинство звезд Голливуда, пребывает в изоляции в связи с пандемией коронавируса. Об усилении эпидемии актер узнал одним из последних в мире. В начале марта он приступил к медитации и последующие 12 дней безвылазно провел в пустыне без доступа к новостям.

Ивлеева известна благодаря своему проекту Agentshow, в который она приглашает разных знаменитостей. Изначально она прославилась благодаря юмористическим роликам в Instagram, после чего стала ведущей телепередачи о путешествиях «Орел и решка».

Источник: Medialeaks

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