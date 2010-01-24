Адам Драйвер сам выполнял свои трюки. 17 фактов о съемках «Скайуокер. Восход»

31 марта в продажу поступит blu-ray и DVD-издания блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Кроме самой картины и разных дополнительных материалов, в состав войдет фильм о съемках «Наследие Скайуокера», в деталях рассказывающий о создании девятого эпизода. Вот что мы узнали о проекте из этой документалки.
- Съемки девятого эпизода начались со сцены с По и Чубаккой на «Соколе тысячелетия».
- Первым делом Джей Джей Абрамс и Крис Террио обсудили, что делать с Леей после смерти Кэрри Фишер. В итоге было принято решение вернуть ее на экран с помощью неиспользованных кадров из «Пробуждения силы».
- Дроид, с которым тренируется Рей, сделан по той же модели, что и дроид в «Новой надежде».
- Адам Драйвер сам исполнял свои трюки, потому что переживал за физический образ Кайло Рена.
- Во время первой встречи с Драйвером Абрамс так описал Кайло Рена: «Представь путь персонажа, практически полностью противоположный пути Вейдера. В начале он чувствует себя невероятно ранимым, но постепенно приближается к своим убеждениям».
- По словам Террио, через 30 минут обсуждения возвращения Палпатина они поняли, что приняли правильное решение.
- Салли Гиннесс, внучка исполнителя роли Оби-Вана Кеноби, Алека Гиннесса, появляется в девятом эпизоде в небольшом камео. Она играет офицера Первого Ордена.
- Обитателей планеты Пасаан сыграли военнослужащие армии Иордана, где проходили съемки. Это было дешевле, чем перевозить огромное количество людей для нескольких сцен.
- Дети обитателей Пасаана — куклы, которыми управляли из специально выкопанных траншей.
- Для сцены с зыбучими песками использовали черные бобы.
- Дизайн планеты Киджими — отсылка к фильму «Трое негодяев в скрытой крепости» Акиры Куросавы, на творчество которого Джордж Лукас опирался при создании «Звездных войн».
- На Киджими Абрамс хотел показать, как выглядят города под контролем Первого Ордена.
- Актриса Ширли Хендерсон, сыгравшая механика Бабу Фрика, озвучивала своего персонажа прямо на площадке.
- В мастерской Бабу Фрика множество пасхалок, включая оригинальный концепт Ральфа МакКуорри для C-3PO.
- В фильме в небольшом камео появляется Джон Уильямс, постоянный композитор франшизы. Вокруг него спрятаны пасхалки, связанные с его творчеством.
- Абрамс придумал сцены с руинами второй «Звезды смерти» во время работы над седьмым эпизодом.
- Финал девятого эпизода специально повторяет кадры из «Новой надежды».
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.