Адам Драйвер сам выполнял свои трюки. 17 фактов о съемках «Скайуокер. Восход»

31 марта в продажу поступит blu-ray и DVD-издания блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Кроме самой картины и разных дополнительных материалов, в состав войдет фильм о съемках «Наследие Скайуокера», в деталях рассказывающий о создании девятого эпизода. Вот что мы узнали о проекте из этой документалки.

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